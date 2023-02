Partage de compte Netflix : combien ça va coûter, comment ça va marcher ? On en sait plus

Netflix

Netflix est incontestablement la plateforme de SVoD (vidéo à la demande avec abonnement) la plus célèbre et populaire du marché. Elle permet le visionnage de milliers de vidéos de tous types (séries, films, documentaires, concerts, spectacles...). Il est important de mentionner que les contenus changent en fonction des pays et des droits de diffusion. Netflix est accessible sur de nombreux supports différents, incluant les mobiles (iOS, Android) et les ordinateurs (Windows, Mac), et peut être utilisée directement via un navigateur web.