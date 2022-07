Netflix teste de nouvelles manières de vous faire payer le partage de votre compte

Il y a quelques semaines, Netflix a essayé dans quelques territoires une option payante permettant d'ajouter des utilisateurs à son propre compte pour 2 dollars par compte. L'expérimentation s'est révélée un échec et le service de streaming expérimente aujourd'hui une nouvelle formule en Argentine, en République dominicaine, au Salvador, au Guatemala et au Honduras.

Cette fois, Netflix propose l'ajout d'une « maison » supplémentaire pour un tarif de 2,99 dollars/mois et par maison. La nouveauté derrière cette offre est que tous les membres d'une maison pourront accéder à Netflix en plus des propriétaires du compte, à la fois chez eux ou en déplacement sur un appareil mobile ou un PC portable, à raison d'une fois par an et durant deux semaines au maximum.

Les comptes Netflix Essentiel peuvent ajouter une maison supplémentaire contre deux pour les Netflix Standard et trois pour les offres Netflix Premium.

Cette formule semble bien plus souple et compréhensible pour les utilisateurs. À voir désormais si ces derniers seront ouverts à l'idée et accepteront désormais de payer une petite somme supplémentaire ou continueront comme avant de prêter leurs identifiants à leurs proches comme aujourd'hui.

Netflix prévoit de généraliser ces options payantes de partage de compte avant la fin de cette année.