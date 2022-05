La fin du partage de compte va-t-elle précipiter Netflix dans sa chute ?

Netflix a ciblé le partage de comptes comme l'une des menaces à son modèle économique et cherche à mettre un coup d'arrêt à ce phénomène. Plusieurs mesures sont envisagées, et des test ont d'ores et déjà été lancés dans plusieurs pays : au Costa Rica, au Pérou et au Chili.

La publication Rest of World a mis en ligne un article pour faire un premier état des lieux de l'efficacité des systèmes mis en place dans ces pays et en tire un bilan plutôt mitigé. Selon la nouvelle politique, les abonnés sont soumis à un paiement additionnel de 2,99 dollars sur leur facture pour chaque utilisateur connecté au compte qui ne fait pas partie du foyer de l'administrateur.

Premier problème, Netflix n'a pas vraiment clarifié ce qu'il entendait par « foyer », entraînant des confusions. Un porte-parole a expliqué à Rest of World que la société définit un foyer comme les membres d'un même domicile physique. Il est donc possible de partager un compte avec un colocataire, mais pas avec la famille proche si elle ne vit pas sous le même toit.