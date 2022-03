Netflix pourrait encadrer le partage de comptes en faisant payer ses utilisateurs

Pour tenter d'empêcher cette pratique qui « impacte la capacité de Netflix à investir dans du contenu de qualité pour ses utilisateurs », la firme va essayer autre chose que la punition, le blocage ou la gêne. Concrètement, les membres Standard et Premium pourront, sous réserve de payer un petit extra, ajouter jusqu'à un maximum de deux sous-comptes (et leurs profils) à un compte. Tout le monde possède ainsi ses recommandations, identifiants et mots de passe.