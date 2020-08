L'essai gratuit de Netflix revient... en payant à partir de 0,05 à 3,99 €

Comme bien d’autres entreprises du Web, Netflix est coutumier du fait de fractionner son offre afin d’estimer quelle stratégie lui rapportera le plus d’argent.

Fin 2018, Netflix avait ainsi lancé une offre d’abonnement à 2,49€ par semaine en Autriche. Une manœuvre offrant, certes, plus de flexibilité à l’utilisateur, mais gonflant le tarif initial des abonnements proposés par la firme. Une formule « mobile only » à 4$ par mois avait aussi fait l’objet d’un test en Inde il y a un peu plus d’un an.

On comprend dès lors que Netflix lance ici plusieurs filets dans l’eau, et attend quelques semaines pour voir lequel lui ramènera le plus d’abonnés. Notez que, payant ou non, l’accès au « mois gratuit » de Netflix a toujours nécessité que l’utilisateur entre ses informations bancaires. Inutile de voir dans la présente manœuvre une ruse destinée à se constituer d’énormes bases de données : elles sont déjà pleines depuis longtemps.