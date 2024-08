Depuis qu'il a lancé son abonnement avec publicité fin 2022, le géant du streaming, Netflix, essaie progressivement de l'imposer, et de basculer les vieux abonnements Essentiel vers l'offre avec publicité. Du côté de Free, les nouveaux abonnés Freebox Ultra bénéficient, eux, de l'offre Standard avec publicité directement dans leur abonnement et sans surcoût. En revanche, les abonnés Freebox Delta, une box qui n'est plus commercialisée, ont un tout autre problème.