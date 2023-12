Freebox Delta : l'option Netflix Premium augmentera au 1er février, mais restera encore avantageuse

Concrètement, avec ses offres Freebox Delta, Free propose sans surcoût un accès à Netflix dans sa formule Standard avec publicité (normalement facturée 5,99 euros par mois). Celles et ceux qui voudraient éviter la publicité et profiter de leurs séries et de leurs films en 4K peuvent s'ils le souhaitent passer à la formule Premium. Free la facture alors 9 euros par mois, contre les 19,99 euros de Netflix. Désormais, pour suivre la hausse décidée par Netflix, il faudra donc sortir 11 euros par mois, ou bien changer de forfait.