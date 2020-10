Netflix augmente encore ses tarifs aux Etats-Unis (pour le moment)

Aux Etats-Unis, Netflix avait déjà augmenté ses tarifs au tout début de l'année 2019. Une hausse qui devrait permettre, selon Netflix « de pouvoir continuer à offrir une plus grande variété de séries TV et de films ». On imagine que d'autres pays, dont la France, pourraient être à leur tour touchés par cette augmentation du prix de l'abonnement.

Rappelons qu'en France, Netflix est proposé à travers trois formules : l'offre SD à 7,99 € par mois, l'offre HD à 11,99 € par mois et enfin l'offre 4K à 15,99 € par mois.