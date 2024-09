À l'international, Netflix est rapidement parvenu à s'imposer au travers de ses programmes Originals, à commencer par Stranger Things en 2016, mais aussi Black Mirror, Sense8, Narcos, Orange is the New Black, Dark, The Crown, La Casa de Papel, Squid Game… À cela s'ajoutent de nombreux documentaires et autres docu-séries comme F1 Drive to Survive, Beckham, The Last Dance, High Score, The Movies that Made Us…