Netflix : quels départements français sont les plus accros ?

Si les chiffres avancés par Netflix et les analystes sont colossaux, le service est en train d'atteindre un certain plafond, abaissé par la fin de la pandémie et le retour à une vie un peu plus normale, qui poussent l'entreprise à changer de stratégie pour faire repartir les abonnements à la hausse et rassurer les investisseurs. La plateforme de streaming travaille ainsi à une future offre avec publicité et envisage de lutter plus férocement contre le partage de compte parfois excessif.