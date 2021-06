Des abonnements streaming ? Oui, mais pas pour plus de 10 euros par mois alors !

Pour Xavier Le Ray, Directeur général France et Belgique de The Trade Desk, le streaming financé par la publicité (AVOD ou Ad-based Video on Demand) « a de grandes chances de séduire un nombre croissant de spectateurs ». Mais pour cela, la qualité de l'expérience publicitaire devra être améliorée, « autrement dit, que les publicités ne soient ni trop nombreuses, ni inappropriées et qu'elles s'intègrent parfaitement à l'expérience utilisateur », conseille le dirigeant. En outre, les annonceurs pourraient peut-être y trouver leur compte s'ils décident de lâcher les chevaux sur la télévision connectée . L'attention y est en effet beaucoup plus grande, tout comme l'engagement. 7 % des personnes interrogées seulement déclarent être distraites sur leur smartphone , contre 53 % des téléspectateurs devant la TV traditionnelle.