La France compte 78 services de vidéo à la demande par abonnement : face à Netflix, les papys font de la résistance

En association avec de multiples organismes et autorités, comme l'ARCEP, le CNC et l'Autorité de la concurrence, l'Hadopi et le CSA ont publié mardi une étude portant sur la multiplication des services de vidéo à la demande par abonnement, ou « VàDA ». Au printemps 2020, près d'un Français sur deux (46 %) détenait un abonnement auprès d'un service de VàDA, ce qui contribue au développement de cette économie, plus vraiment nouvelle, et dont le chiffre d'affaires aura dépassé les 1,2 milliard d'euros en 2020.

Avec l'arrivée d'Apple TV+ fin 2019 et celle de Disney+ en avril dernier, on compte désormais 78 services de vidéo la demande disponibles en France. C'est près de deux fois plus qu'il y a cinq ans.