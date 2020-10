Salto : trois forfaits d'abonnement à partir de 6,99 € par mois

Il y a quelques jours, on apprenait la disponibilité, le 20 octobre prochain, de Salto, cette plateforme de SVOD mise au point par TF1, M6 et France TV, que certains qualifient, à tort, de « Netflix à la française ».

En effet, la plateforme Salto vise à se positionner à l'inverse de Netflix, Disney+, Apple TV+ ou Amazon Prime Video, et le but du service sera de proposer des contenus pour un public français et exclusivement français.