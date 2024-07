TF1+, la plateforme de streaming, séduit déjà 33 millions de personnes chaque mois, pari réussi pour la Une ?

TF1+ a déjà généré 600 millions d'heures vues depuis son lancement, soit 50% de plus que le second acteur du marché, Netflix. Pour son service, la Une est en tout cas sûre de ses forces. TF1+ héberge plus de 20 000 heures de contenus (films, séries, divertissements etc.), en liant le linéaire et le streaming, pour renforcer l'attractivité autour de ses programmes. La preuve en a été avec la dernière saison de The Voice et la compétition parallèle The Voice : Comeback, exclusivement diffusée en ligne, qui fut un succès.