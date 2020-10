Salto, le "Netflix" de France Télévisions, TF1 et M6, va finalement être lancé le 20 octobre

Salto a-t-il un avenir ? La question mérite d'être posée, de façon audacieuse certes, et alors que le service n'a même pas été lancé. Avec TF1, France Télévisions et M6 à la baguette, on pourrait se dire que Salto, c'est du costaud, non ? En réalité, ce n'est pas un gage de succès, au contraire même… La télévision, aujourd'hui, c'est un peu comme le monde de la politique. Elle souffre d'une certaine défiance (les parts de marché des principaux diffuseurs s'effritent et les téléspectateurs se détournent un peu plus de la télévision), défiance qui ne lui est pas encore fatale mais qui la pousse à repenser sa stratégie, à insuffler une modernité qui manque au petit écran. En pensant que Salto puisse être la solution à tous les maux, les trois groupes risquent de se casser les dents.