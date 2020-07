Netflix s'associe avec Telefoot pour proposer une offre foot, séries et cinéma

L'offre, qui prendrait la forme d'un abonnement d'un an (une version plus chère mais sans engagement est peut-être à l'étude), permettrait à l'abonné d'avoir accès à la chaîne Telefoot (donc à la Ligue 2 et surtout à 8 des 10 rencontres de Ligue 1 tout au long de la saison), mais aussi au service Netflix directement, avec ses nombreux films, séries et documentaires.