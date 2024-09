N'oublions pas, non plus, que DAZN souffre d'un autre défaut, majeur selon nous : la plateforme ne diffuse pas toutes les rencontres du championnat en direct. Celle du samedi 17h est en effet la propriété de beIN SPORTS, chaîne à laquelle il faut donc s'abonner, moyennant 15 euros supplémentaires par mois, pour être sûr de ne louper aucun match. Reste à savoir si, face à un engouement pour DAZN qui reste relativement faible, le service aura les reins suffisamment solides pour prolonger un peu plus sa promotion, voire baisser davantage encore ses tarifs.