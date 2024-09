Emmanuel_ANGULO1

ça me rappelle les années 90 avec les CD Audio et les Jeux vidéos… Oui, à 120 francs l’album d’Ace of Base, tu as envie de te le faire graver par un pote qui a un pote qui a un graveur, alors qu’à 79 frs tu l’aurais acheté…

Idem pour les jeux : à 399 frs tu pirates Doom2 , mais à 199 frs tu aurais fait l’effort…

Bref, là c’est pareil : on préfère avoir 100.000 abonnés à 39 euros plutôt que 1.000.000 à 17.99 euros.