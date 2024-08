Le streaming illégal de rencontres sportives est un objet de préoccupation des diffuseurs depuis au moins une quinzaine d'années, et l'explosion des sites proposant de regarder ces rencontres directement sur le web. Et malgré les interventions de plus en plus lourdes des pouvoirs publics, les internautes trouvent toujours une solution.

La preuve, le dernier match du PSG, PSG-Montpellier, a été massivement regardé de manière illégale directement sur l'application Telegram. Comme le rapporte le compte X @EnPleineLucarne, il y aurait ainsi eu plus de 100 000 téléspectateurs devant ce streaming illégal.