La cause ? La chaîne a découvert que certains utilisateurs en France contournaient le géoblocage à l'aide de leur VPN pour accéder illégalement et, donc, gratuitement aux retransmissions, normalement réservées au public brésilien, et ainsi éviter de passer par le diffuseur officiel DAZN. Face à cette situation et afin de respecter les droits de diffusion de la L1 française, CazéTV a décidé de suspendre temporairement la retransmission des rencontres, le temps de trouver une solution technique suffisamment efficace pour bloquer le visionnage des matchs de Ligue 1 depuis l'Hexagone.