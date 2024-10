La réponse ne vous étonnera sans doute pas, mais non, ces codes ne sont pas efficaces, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, le droit ! Le contrat qui lie l’abonné et la plateforme ne prévoit pas que le diffuseur puisse stopper le flux en direct d’un abonné. La technique de watermarking est donc utile pour réunir des preuves dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire, pas plus. D’un autre côté, les pirates ont déjà un coup (voire plusieurs) d’avance !



Le watermark est en effet facile à contourner. Il leur suffit, par exemple, de décaler la diffusion de quelques minutes par rapport au direct afin de simplement flouter le code à l’écran, ou même de simplement l’effacer. Sur ce point, l’IA aide sans doute les pirates à duper la plateforme. D’autres peuvent également récupérer le flux directement, sans le watermark.



Justement, à l’heure de l’intelligence artificielle, on se demande pourquoi DAZN ne recourt pas à des techniques plus avancées pour détecter les flux pirates. Cela pourrait par exemple passer par de la détection en temps réel par IA avec un système plus discret que ces codes affichés à l’écran…