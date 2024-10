On a presque cru au pétard mouillé, mais finalement, DAZN a mis en place l'essai gratuit de sa plateforme en France. Il fait suite aux deux périodes de promotion précédentes. Annoncé en grande pompe par différents confrères lundi, ce n'est que ce mardi 1er octobre 2024 que la plateforme a franchi le pas. Elle propose désormais à tout utilisateur de faire un essai gratuit de 7 jours de sa plateforme. Et on vous rassure : il n'y a pas de (mauvaise) surprise cachée.