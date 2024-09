squale323

quand on voit le championnat anglais accessible pour 12€/mois, qui, comparé à la France, est bien plus qualitatif, ou chaque match de championnat est quasiment une affiche, alors qu’en France c’est 30€/mois pour voir des Reims-Le havre, on peu se dire qu’il y a un sérieux problème quand même. l’offre et le la demande ne fait pas tout.