Free Foot va proposer tout au long de la saison les résumés, buts et meilleurs moments de 8 des 9 journées de chaque journée de Ligue 1, en quasi direct, sans oublier des interviews et autres reportages. Il s'agit d'une excellente solution pour ceux qui ne peuvent pas investir dans un service DAZN coûteux, qui imposera d'ailleurs de s'abonner, en complément, à beIN SPORTS, qui diffusera en direct et en exclusivité un match par journée. Un coût donc global mensuel qui peut aller de 45 euros à 55 euros pour la seule Ligue 1.