Iliad dévoile les contours de son application foot Free Ligue 1 Uber Eats

L'application est disponible pour les abonnés Free, sans surcoût. Elle est accessible aux abonnés Freebox Pop, Freebox Delta, Freebox One, Freebox Révolution et Révolution avec TV by Canal ainsi que Freebox mini 4K, que ce soit sur smartphone via l'application Free Ligue 1 Uber Eats ou directement depuis l'interface de la box. "Pensez à redémarrer votre Freebox pour en profiter", prévient l'opérateur.