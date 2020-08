La chaîne-application Téléfoot est disponible sur tous les appareils Apple

Si le flou demeurait au début de l'été, Mediapro peut désormais s'assurer une diffusion assez large de sa chaîne. Même si pour le moment Orange et Free n'ont pas scellé d'accord avec la maison-mère de Téléfoot (Free dispose néanmoins de sa propre offre de Ligue 1 avec la diffusion des buts et meilleures actions en situation de quasi direct), la chaîne est compatible avec les téléviseurs connectés, les PC, smartphones, tablettes, et prochainement les consoles de jeux. Et une web app sera de la partie, outre l'application mobile. Enfin, on ignore encore si un partenariat sera bel et bien conclu avec Facebook, comme cela fut un temps évoqué.