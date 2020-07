Et si Facebook diffusait la Ligue 1 pour le compte de Mediapro (Telefoot) ?

Un accord de diffusion aurait été trouvé entre Facebook et Mediapro au sujet de la distribution de Telefoot, la chaîne spécialement créée par le géant espagnol pour diffuser les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, après l'acquisition des lots 1, 2 et 4 pour 780 millions d'euros, acquisition qui lui permettra notamment de retransmettre 8 des 10 rencontres de Ligue 1 sur chaque journée, dont celle du dimanche soir, la plus suivie, et ce dès cet été.