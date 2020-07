PES 2021 disponible le 15 septembre : 30 € pour une grosse mise à jour ?

Reste que 2021 ne peut financièrement pas être une année blanche pour le football chez Konami et c'est là que l'affaire se complique. PES 2021 prendra la forme de ce que l'éditeur appelle un « season update » et sera disponible à compter du 15 septembre prochain sur PlayStation 4/Xbox One et sur PC via Steam.

Le principe de ce « season update » est relativement simple : on met à jour le contenu du jeu, les informations relatives aux clubs et, bien sûr, la base de données de joueurs. Le contenu du DLC Euro 2020 sera également de la partie. En revanche, il n'est pas question de modifier de quelque façon que ce soit le gameplay du jeu

Problème, qu'il s'agisse de la version boîte ou de la version dématérialisée, le tarif est particulièrement élevé pour une grosse mise à jour : 29,99 € en boutique ou sur Steam et même 34,99 € pour les éditions Clubs, elles exclusivement en dématérialisé. Pire, aucune réduction ne semble offerte aux détenteurs de eFootball PES 2020.

Konami qui décide de prendre son temps pour concevoir un PES 2022 next-gen de qualité. Très bien. La tentative « d'extorsion de fonds » pour PES 2021. Pas très subtil.