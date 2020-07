FOX Engine au placard : le prochain PES tournera sur l'Unreal Engine

Un anniversaire particulier puisqu'il coïncide avec l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles. Un virage délicat pour les éditeurs. Konami n'a pas souhaité prendre de risque cette année et pour préparer la sortie de PES sur PS5 et Xbox Series X, le Japonais se donne du temps. Un an.

PES 2021 sera donc un opus très particulier qui ne donnera pas lieu à un véritable duel avec le concurrent de toujours, le FIFA d'Electronic Arts. Il s'agira simplement pour Konami de proposer une « mise à jour de saison » avec divers bonus pour fêter cet anniversaire.

En fin d'année prochaine, nous avons aurons droit à PES 2022, une vraie nouvelle version qui, pour exploiter la puissance des consoles de neuvième génération, emploie l'Unreal Engine. Konami change donc de crèmerie et remise son vieillissant FOX Engine au placard.