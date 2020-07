Xbox Series X : pourquoi Microsoft ne croit plus aux exclusivités

Une démarche noble, qui est d’ailleurs mise en confrontation directe avec celle de Sony, qui espère bien faire passer le plus de monde possible à la PS5 dès sa sortie. Mais, selon Phil Spencer, ce serait renier l’essence même du jeu vidéo. « Le jeu vidéo, c’est le divertissement, la communauté, la diversité, et élargir ses perspectives avec de nouvelles histoires, et je trouve que d’enfermer les gens, de les empêcher de participer à ces jeux, va à l’encontre de ce que le jeu vidéo représente ».

Des jeux « bridés » sur Xbox One ?

Forcément, et au-delà de toute considération stratégique, lorsque l’on dit qu’un jeu sortira aussi bien sur Xbox Series X (12 teraflops) que sur Xbox One (entre 1,3 et 6 teraflops), on est en droit de s’imaginer qu’il y aura une version « supérieure » et une version « bridée » d’un même jeu. Mais le raisonnement est mal amené, corrige Phil Spencer.

« Honnêtement, « bridé » est un meme qui est créé par les personnes qui sont trop embarquées dans la guerre des consoles. Je regarde simplement Windows. C’est presque certain que si un développeur conçoit une version Windows de son jeu, alors la version PC est la plus puissante et la plus fidèle. On peut même observer cela avec certains de nos jeux consoles first-party qui sortent sur PC, ou même chez nos concurrents, que la meilleure version est la version PC. Pourtant, analyse le vice-président du jeu vidéo chez Microsoft, l’écosystème PC est le plus divers quand on parle de hardware, notamment lorsque l’on pense à tous les CPU et GPU datant de plusieurs années qui sont encore là ».

On comprend ainsi que les studios internes à Microsoft ont, depuis longtemps, intégré ce principe, et proposeront sur la prochaine génération de consoles une façon d’adapter la fidélité des graphismes à la machine sur laquelle ils sont lancés. Et Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios chez Microsoft, de confirmer que « le travail sera de s’assurer que nous permettons aux joueurs d’avoir le contrôle. Si vous lancez le jeu sur Xbox One, est-ce que le frame rate est important pour vous ? Est-ce que la fidélité visuelle est importante pour vous ? On vous donne ces options. Et je pense que nous allons voir davantage de cas de figure où notre expérience à développer des jeux PC sera visible sur consoles ».

La Xbox Series X sera disponible en fin d’année 2020. Le prochain rendez-vous à ne pas manquer la concernant est fixé au 23 juillet, date à laquelle Microsoft lèvera — justement — le voile sur tout ou partie de son catalogue de jeux first party.