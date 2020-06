Xbox Series X : Microsoft convaincu d'avoir l'avantage face à la PS5

« Je vais juste être honnête : je me suis senti bien après leur conférence, confesse Phil Spencer, rapporte VideoGamesChronicle. Je pense que les avantages hardware que nous avons construit vont de plus en plus se montrer à mesure que nous parlons de nos jeux, du frame rate et d’autres choses ».

L’homme paraît à ce propos très confiant concernant le catalogue de jeux que proposera la Xbox Series X à sa sortie — bien qu’il se soit gardé d’en détailler la teneur. « Je pense que [Sony] a fait un très bon travail, je me suis dit qu’ils faisaient très bien ce qu’ils faisaient, mais quand je pense à notre position actuelle, avec les jeux que nous allons être en mesure de montrer, à comment ils vont être montrés et aux avantages hardware que nous avons, je pense que nous sommes dans une très bonne position ».

Des promesses alléchantes, et une confiance à toute épreuve pour une console qui, il est vrai, s’est déjà dévoilée de façon bien plus généreuse que sa concurrente depuis maintenant plus de six mois. Une chose est sûre : l’événement Xbox du mois de juillet s’annonce comme mémorable. Il serait d’ailleurs appelé en interne « the night of mic drops » — la nuit des annonces-choc.