PS5 : Sony prévoit le développement de jeux exclusifs, pour "quelque chose de vraiment différent"

Les joueurs devraient pouvoir découvrir un aperçu des capacités de la console, avec (on l'espère) de nombreuses phases de gameplay et des annonces de nouveaux titres à venir. À voir maintenant si Sony profitera de l'occasion pour dévoiler également le look de sa future console.

À titre d'exemple, le futur Halo Infinite sera proposé à la fois sur Xbox One et Xbox Series X.

Rappelons que Microsoft a également déjà confirmé la large rétrocompatibilité de sa future Xbox Series X avec les générations Xbox précédentes, affichant sa volonté de prôner la continuité de tout l'écosystème Xbox, et de ne pas tirer un trait sur les jeux de la génération passée.

Pour Sony, l'éventuelle rétrocompatibilité de la PS5 est encore très floue, et il parait à l'inverse de plus en plus clair que le géant nippon préfère se focaliser sur l'avenir, sans trop regarder en arrière. C'était déjà le cas avec la PS4, une console incompatible avec les jeux PSOne, PS2 ou PS3, et incapable de lire un quelconque format CD ou DVD, se focalisant uniquement sur le Blu-Ray.