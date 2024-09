Près de quatre ans après la sortie de la PlayStation 5, et un an après la commercialisation du modèle Slim, Sony s'apprête à déployer sur le marché une troisième itération de sa console de neuvième génération. Plus puissante, la PS5 Pro devrait prochainement pointer le bout de son nez, à en croire de récentes rumeurs particulièrement insistantes à ce sujet. En plus de dévoiler sa nouvelle machine, le fabricant japonais aurait également prévu un State of Play pour ce mois de septembre.