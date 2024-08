Déjà largement remise en question par de nombreux joueurs pour un intérêt très discutable, la génération PS5/Xbox Series se paie également le luxe de voir ses prix augmenter au fil des années, brisant ainsi la tradition qui voyait le prix des consoles diminuer (logiquement) au fil du temps. À l'heure actuelle, cette nouvelle hausse de tarif ne devrait pas (a priori) se répercuter ailleurs qu'au Japon.

Par ailleurs, il se murmure (de plus en plus fort) que Sony prépare activement sa PS5 Pro, une version plus puissante que le modèle Slim actuel, proposé chez nous à 549 €. Avec la politique tarifaire actuelle chez Sony, il faut visiblement s'attendre à une PS5 Pro dont le prix dépassera les limites du raisonnable.