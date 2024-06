Sony annonce un adaptateur PC pour (enfin vendre) le PlayStation VR2

Une fois les branchements au PC effectués, il faut télécharger et installer les applications PlayStation VR2 et SteamVR afin de configurer le casque et d’accéder aux titres SteamVR. « PS VR2 a été entièrement conçu pour la PS5. Pour cette raison, vous constaterez que certaines technologies clés, telles que la HDR, le retour du casque, le suivi du mouvement des yeux, les gâchettes adaptatives et le retour haptique (différent des vibrations classiques) ne sont pas disponibles sur PC », prévient Sony. En revanche, la résolution 4K (2 000 x 2 040 pixels par œil), le champ de vision à 110 degrés, la détection des doigts, la vue transparente ou encore l’audio 3D sont au rendez-vous.