Sony a-t-elle d'ores et déjà tiré un trait sur son PlayStation VR2 ? (a priori, oui)

C'était il y a un peu plus d'un an maintenant, nous vous proposions le test complet du casque PlayStation VR2, dédié à la PS5. Malgré un tarif supérieur à celui de la console elle-même, Sony semblait nourrir de grandes ambitions avec son second casque VR. Il faut dire que le premier modèle avait constitué une belle réussite, malgré quelques restrictions techniques (et trop de câbles). Pourtant, à peine 18 mois plus tard, il semblerait que ce dernier soit déjà mis de côté.