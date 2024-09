Pernel

C’était vrai il y a 10-15 ans, entre les défragmentations, les différentes lenteurs, etc. De nos jours c’est vraiment pas compliqué, pas aussi simple qu’une console, mais franchement très facile.

Et puis comparer le prix d’une console et le prix d’un PC n’a pas vraiment de sens. Un PC fait beaucoup plus de choses qu’une console, et même niveau jeu, le fait mieux (21/9, 32/9, triple screen, Streamdeck, mod, précision, toutes les manettes ou presque, tous les volants/hotas/etc. Sans même parler du côté « outil professionnel » d’un ordinateur, ça n’a juste pas grand-chose à voir.

Les consoles sont très bien car peu cher (donc la PS5 Pro, c’est du foutage de tronche), tu mets le disque et tu joues (après les patchs…) et une fois fini ta session, tu éteins.

Sony a merdé (pour changer), et ils essayent de se rattraper aux branches mais en fermant les yeux.