adarion29

je me disais la même chose, sony a beau avoir 80% de vente de démat le nombre de personne qui n’achètent que du démat ne sont pas si nombreux au plus 11 million donc (on ne sait pas parmi les 11 million combien ont acheté le lecteur par la suite), sans oublier l’occasion qui n’est possible qu’avec lecteur et qui me semble être un angle mort volontairement ignoré par les adeptes du pro démat.

Et comme playstation a certainement ces chiffres et probablement plus détaillé encore on comprend que le choix de la ps5 pro sans lecteur est le choix du forcing plus que suivre l’évolution des habitudes des consommateurs (et qui risque d’impacter négativement les ventes surtout quand le lecteur est en pénurie depuis 1 mois en europe), vraiment pas convaincu que les gens soient prêt a une génération full démat.