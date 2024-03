Comment faire baisser le prix de la Xbox Series X ? En lui retirant son lecteur optique, pardi !

Pour la petite histoire, rappelons que si Microsoft propose depuis 2020 sa Xbox Series S dénuée de lecteur optique, le géant américain avait déjà tenté l'expérience l'année auparavant.

En effet, en fin d'année 2019, Microsoft lançait la Xbox One S All-Digital Edition, une Xbox One S somme toute classique, mais à laquelle on avait pris le soin de retirer le lecteur optique. La console misait alors à 100 % sur le jeu numérique et le Xbox Game Pass, mais disposait déjà d'un design identique à sa grande sœur, le lecteur de disque en moins.