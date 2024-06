Xbox : 3 nouveaux modèles Series X/S pour la fin de l'année, mais toujours pas de console portable

La principale annonce concerne une Xbox Series X « édition spéciale » dotée de 2 To de stockage et d’une finition inédite. « S'inspirant des constellations et de l'esprit d'exploration et d'aventure qu'évoque l'espace, la console Galaxy Black, édition spéciale, présente un effet céleste argenté, gris et vert représentant des milliers de jeux et des millions de joueurs jouant sur la Xbox », détaille Microsoft. La Xbox Series X Galaxy Black sera livrée avec une manette sans fil assortie. Elle sera disponible pour la fin de l’année « en quantités limitées sur certains marchés » au prix de 649,99 €.