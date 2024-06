Microsoft aurait une Xbox portable à nous montrer très bientôt

La plateforme Xbox Game Pass étant au cœur de la stratégie Xbox et accessible aux ROG Ally, Steam Deck, MSI CLaw et Legion Go, on peut se demander pourquoi Microsoft ne propose pas sa propre solution. Dans quelle direction irait-elle ? Un lecteur à distance étroitement lié à une Xbox Series X/S à l’instar du PlayStation Portal de Sony ? Ou bien un PC format console portable pour affronter directement les Asus, Lenovo et autres Steam ? La réponse viendra peut-être dimanche lors du Xbox Games Showcase.