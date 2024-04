Xbox : Phil Spencer évoque une console portable, mais il a plus de questions que de réponses

Cet entretien montre également que Phil Spencer n'est pas du tout fermé à l'idée de développer une console portable, et avoue même que des ingénieurs travaillent dessus, approchant le sujet sous différents angles. L'équipe réfléchirait à différentes formes et aux choses que pourrait proposer un tel appareil. Quoi qu'il en soit, le but est encore et toujours d'attirer de nouveaux joueurs et de les fidéliser. Pour cela, mais aussi pour garder les joueurs déjà présents, Xbox a donc lancé de nombreuses pistes de réflexion. Autrement dit, l'idée d'une console Xbox est tout à fait réelle, mais ce n'est pas pour demain.