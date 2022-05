TCL évoque (déjà) une fenêtre de lancement pour les prochaines PS5 et Xbox Series

Alors que les pénuries impactent toujours les stocks de PS5 et de Xbox Series X, les deux constructeurs pourraient déjà étudier la possibilité de lancer de nouvelles machines plus puissantes dans à peine quelques mois. En effet, Xbox et PlayStation chercheront sans doute à reproduire le schéma opéré avec la PS4 Pro et la Xbox One X… C'est-à-dire fournir des consoles plus puissantes que les modèles de base, mais sans pour autant passer à la génération suivante.