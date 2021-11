Moins de 1000€ pour une TV Samsung QLED et une Xbox Series S, c'est l'offre Cyber Monday immanquable

Intéressons-nous tout d'abord à la TV. Il s'agit du modèle Q80A de 55", soit une TV QLED de dernière génération avec rétroéclairage intelligent. La technologie Full LED Local Dimming analyse toutes les zones de l'image afin de restituer les contrastes et les couleurs le plus fidèlement possible. Il s'agit d'une Smart TV compatible avec tous les assistants vocaux : Bixby de Samsung, Alexa et Google Assistant. Et vous avez bien entendu accès, en plus de la TV classique, à toutes vos plateformes de streaming préférées.

La console, elle, est la dernière née de chez Microsoft : la Xbox Series S. Il s'agit de la version digitale, qui n'a donc pas de lecteur optique. Il faudra donc passer par le store online pour acheter et télécharger vos jeux. Ou céder aux sirènes du Gamepass qui permet, en échange d'un abonnement mensuel, l'accès à un vaste catalogue de jeux, comme le dernier Halo ou Forza Horizon 5. Avec bien souvent des sorties day one disponibles.