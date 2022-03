La Xbox Series S en promotion chez Fnac !

La Xbox Series S, même dépourvue de lecteur disque, est une excellente console. Microsoft s'en est assuré notamment avec le Game Pass. Il s'agit d'un service en ligne nécessitant un abonnement et permettant d'accéder à un vaste catalogue de jeux à télécharger. Il y a de grands classiques qui datent des générations précédentes. Mais parfois il y a des nouveautés disponibles day one.

Ce fut le cas avec les excellents Halo Infinite et Forza Horizon 5, des exclusivités de la console. Et ce sera le cas pour de futurs hits comme S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ou encore Warhammer 40,000 : Darktide et A Plague Tale: Requiem. De gros jeux accessibles pour 9,99€/mois sur Xbox Series S, soit via le store Microsoft ou directement depuis la console.