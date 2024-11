Le kit eufyCam E330 (Pro) avec ses 4 caméras offre une surveillance de pointe pour votre domicile. Grâce à sa résolution 4K ultra-haute définition et à sa vision nocturne en couleur, vous bénéficiez d’une sécurité optimale, de jour comme de nuit, avec des images nettes et détaillées. Sa technologie BionicMind™ reconnaît les visages pour différencier vos proches des visiteurs inconnus, et vous alerte immédiatement en cas de mouvements suspects via votre smartphone. Avec une connexion Wi-Fi robuste et une alimentation filaire, ce système garantit une surveillance fiable et ininterrompue, même pour de vastes propriétés.



La HomeBase 3, incluse dans le pack, stocke localement vos enregistrements sur un disque dur sécurisé de 1 To, vous épargnant les frais d’abonnements mensuels habituels. Pour des besoins plus conséquents, elle peut être étendue jusqu’à 16 To, tout en restant facile à gérer.

Actuellement proposé à 379,99 € au lieu de 549,99 € (-41%) pour le Black Friday, ce système de sécurité représente un choix incontournable pour allier performance haut de gamme et économies substantielles pour votre foyer.