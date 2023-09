La grosse fuite qui dévoile le hardware et la sortie de la prochaine Xbox

Mais bien au-delà des spécificités de sa future console, Microsoft ambitionnerait par-dessus tout de « développer une plateforme de jeu hybride de nouvelle génération capable de tirer parti de la puissance combinée du client et du Cloud pour offrir une immersion plus profonde et des expériences de jeu entièrement nouvelles ». En résumé, l'idée serait d'offrir aux utilisateurs une machine s'appuyant à la fois sur le jeu en local et le jeu en Cloud. La conception de la nouvelle console devrait débuter dès 2024 et les premiers kits de développement seraient livrés à partir de 2027.