Xbox Series X : nouveau design, nouvelle manette pour 2024

Ces images sont issues de documents officiels émergents de l'affaire opposant la FTC et Microsoft. La console, bien que très appréciée par les joueurs, avait été moquée au moment de sa sortie en raison de son design trop carré. Certains internautes s'étaient amusés à l'époque à la comparer à un grille-pain ou même à un cendrier. La nouvelle version échappera sans doute à ce constat, puisqu'elle arbore un design tout en rondeurs, plus élégant et élancé. La manette fait peau neuve également et sera dotée de nouvelles fonctionnalités. Le lecteur de disques, quant à lui, disparaît.