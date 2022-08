Une "nouvelle" manette Xbox Elite Series 2 fait son apparition

En juin dernier, Xbox relançait son Design Lab en y ajoutant de nouvelles options au passage. On le sait, la division gaming de Microsoft est très active dans le secteur des périphériques, et plus principalement des manettes. C'est pour imposer son leadership en la matière que la marque avait sorti son controller Elite Series 2 fin 2019. Une édition Halo Infinite était même apparue pour le lancement du jeu l'année dernière.