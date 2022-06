Sony serait sur le point de dévoiler une manette "Pro" pour sa PS5

Par exemple, des palettes amovibles devraient être placées à l'arrière de l'accessoire. Les sticks analogiques (et leurs composants) seraient quant à eux totalement détachables afin d'être remplacés plus facilement. Sony introduirait aussi des gâchettes pouvant être bloquées à mi-parcours de leur course afin de réduire leur temps d'activation. Les rumeurs évoquent enfin un grip également amovible dont l'objectif sera bien évidemment de renforcer l'adhérence.